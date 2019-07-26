Вильнюс, , 18:13 — REGNUM

Литовский Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом призывает власти страны найти финансирование для полной или частичной компенсации прививок жителей Литвы от клещевого энцефалита, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июля.

Поводом послужила статистика заболеваний, которая за январь-июнь 2019 года уже выше на треть, нежели в 2018 году. За это время установлена заболевание у 99 пациентов. Два человека от энцефалита скончались. Тем временем, в министерстве здравоохранения Литвы утверждают, что возможность бесплатной вакцинации жителей от клещевых инфекций рассмотрят только в планах на следующий, 2020 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве самый большой показатель на душу населения заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами, в ЕС.