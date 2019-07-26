Волгоград, , 17:58 — REGNUM

Арбитражный суд Поволжского округа отклонил кассацию АО «Волгомост» и обязал подрядчика устранить нарушения на мосту через реку Ахтуба. Исправить дефекты на объекте «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй пусковой комплекс» предстоит за 15 дней. Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Подрядчик должен был выполнить работу в срок, в необходимом объёме и с соответствующим качеством. При возникновении нареканий — устранить недочёты за свой счёт. При проверке выполненных работ были выявлены отсутствие материалов по ранее принятым и оплаченным работам на общую сумму 35 млн 182 тыс. 264, 49 рублей. Подрядчик настаивал, что испортили и разворовали долгострой посторонние люди либо организации, сообщает V1.ru. Но поскольку мост так и не был сдан, ответственность за объект должно нести АО «Волгомост», постановил суд.

Подряд на ремонт моста был заключён между министерством транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и АО «Волгомост» в 2009 году. Сроки сдачи объекта сдвигались с 2011 года по 2018 год.