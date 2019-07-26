Вашингтон, , 17:57 — REGNUM

Американский производитель ракет компания Raytheon выпустила 23 июля 2019 года провокационный рекламный ролик, в котором демонстрирует новые оборонные технологии для поражения вражеских ракет и других угроз, включая ракеты китайского производства. Об этом пишет китайское издание Global Times.

На видео показано применение разработанного совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) перехватчика ракет MAD-FIRES.

MAD-FIRES поражает ракеты с военного корабля, подобного китайскому эсминцу типа 052C и самолету, такому как китайский бомбардировщик H-6K. Наблюдатели также отметили, что вражеская подлодка на видео выглядит похожей на российские субмарины класса «Кило», которые были закуплены Китаем.

Компания Raytheon продает оружие на остров Тайвань и, вероятно, по мнению китайских экспертов, будет санкционирована Китаем из-за этих продаж и за действия, изображающие Китай в качестве своей цели. Эксперты отметили, что видео, безусловно, вызовет негодование среди китайского народа, что означает, что компания больше не будет вести бизнес в КНР.

Китайские наблюдатели добавили, что во времена Холодной войны американские оружейные компании обычно использовали советскую военную технику в качестве мнимого врага в рекламных роликах.