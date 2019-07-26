Иваново, , 17:55 — REGNUM

70% составляет исполнение плана по ремонту дорог в рамках национального проекта в Ивановской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 26 июля. В областном центре работы выполнены на почти 43%. В общей сложности на региональных дорогах уже приведено в нормативное состояние 110 км покрытия. Еще на 32 дорогах провели ремонт «картами».

Всего в Ивановской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в план ремонта вошли восемь региональных трасс протяженностью 113,5 км. Уже завершены работы на дорогах Фурманов — Дуляпино — Писцово (9,7 км); Тейково — Гаврилов Посад (13 км); Суздаль — Гаврилов Посад (3,5 км), Палех — Южа (16,7 км). Без претензий к качеству не обошлось — после замечаний со стороны губернатора подрядчику пришлось устранять недостатки на дороге Южа — Холуй — Дубакино.

В Кохме готовится к реконструкции улица Ивановская — ее ремонт обойдется в 343 млн рублей, контракт с подрядчиком уже заключен. В городе Иваново заключены контракты на ремонт дорог по 25 объектам из 26, общий объем выполненных работ составляет почти 43%. Треть объектов — улицы Жарова, Каравайковой, Марии Рябининой, Шубиных, Ярославская, Кудряшова, 3-я Лагерная — находятся в завершающей стадии.

Всего в 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Ивановской области предусмотрено более 3,4 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей составит финансирование федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».