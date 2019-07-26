Челябинск, , 17:53 — REGNUM

В Челябинской области органы ФНС резко уменьшили количество выездных проверок бизнеса. В сравнении с первым полугодием 2018 года их количество упало на четверть, сообщил глава областного УФНС Михаил Бирюк врио губернатора Алексею Текслеру.

По словам налоговика, тренд на уменьшение числа таких проверок продолжается. Сейчас налоговые органы стремятся выстраивать с предпринимателями отношения, основанные на доверии. В связи с этим проверки считаются крайними мерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. челябинцы стали активнее платить налоги. Поступления от них возросли в федеральный бюджет, также выросли за год отчисления на соцстрахование.

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