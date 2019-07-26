Екатеринбург, , 17:44 — REGNUM

Свердловский областной суд «притормозил» активность мэрии Екатеринбурга в борьбе с нестационарными объектами торговли. Об этом сообщает ИА Znak.

Суд отменил постановления мэрии, регламентирующее взаимодействие горадминистрации и киосков. Теперь городские чиновники лишились права удалять такие объекты торговли.

Тем не менее, в самой мэрии уверяют, что прямо сейчас согласуется новый регламент, который дадут на утверждение градоначальнику Александру Высокинскому. Отмена действующего документа произошла по «формальной причине», уверены в комитете по товарному рынку горадминистрации.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга чиновники хотят «почистить» центр города от нестационарных объектов. Однако данные намерения уже вызвали возмущения многих бизнесменов. На рабочей группе с представителями городских и областных властей были достигнуты договорённости, согласно которым в Екатеринбурге дадут трёхлетнюю амнистию для ряда предпринимателей.

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