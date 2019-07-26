Бобров, Воронежская область, , 17:37 — REGNUM

Юго-Восточный обход Боброва в Бобровской районе Воронежской области может быть построен раньше срока. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам выездного совещания, которое по поручению губернатора Александра Гусева провел вице-премьер регионального правительства Сергей Честикин.

Совещание по строительству обхода Боброва Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Объект строится в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры с 2018 года. Сейчас весь грузовой транспорт следует через город, а потому обход является жизненно необходимым. Это будет двухполосная дорога второй категории протяженностью 9,4 км, также построят четыре искусственных сооружения, в том числе — мост через реку Битюг. Расчетная скорость движения по новой дороге составит 120 км/ч.

Заявленный ранее срок сдачи объекта — 2021 год. В первом полугодии 2019 года на строительстве было освоено 600 млн рублей. Еще миллиард рублей дополнительно на этот год выделен из федерального бюджета, что, по словам Сергея Честикина, позволит сократить сроки строительства.

«У нас Бобровский муниципальный район и город Бобров — это центр экономического роста Воронежской области. Вы видите, как он интенсивно развивается. И мы, создавая эту инфраструктуру, в том числе транспортную, даем ему дополнительный импульс для развития», — отметил Сергей Честикин.