Москва, , 17:28 — REGNUM

Меню банкоматов Сбербанка получило функцию персонализации. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба компании.

Теперь система будет запоминать действия и привычки клиента, что даст ей возможность предоставлять в меню те сервисы, которыми он чаще всего пользуется. Кроме того, она сможет предлагать для снятия наличности привычные для него суммы. Отмечается, что персонализированное меню уже появилось в 44 тыс. банкоматах кредитной организации.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Mail.ru Group и Сбербанк планируют создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта. Каждой из сторон будет принадлежать по 50% новой компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие