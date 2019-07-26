Челябинск, , 17:28 — REGNUM

В Челябинской области выросли поступления от налогоплательщиков. Об этом врио губернатора Алексею Текслеру сообщил глава областного УФНС Михаил Бирюк.

В основном областной бюджет формируется из налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. Всего регион получил от них по 24,4 млрд рублей.

Что касается консолидированного бюджета России, то за первое полугодие челябинцы перечислили туда 119,6 млрд рублей. Это больше первого полугодия 2018 года на 3,9 млрд рублей или на 3,4%.

Доходы бюджета по страховым взносам на обязательное соцстрахование выросли на 7,3% и достигли 59,7 млрд рублей.