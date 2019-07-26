Курган, , 17:16 — REGNUM

В Курганской области жители могут приобрести дрова по установленной цене. Региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов зафиксировал цены на рынке твёрдого топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Курганцы отныне могут рассчитывать на определённую стоимость дров при условии самостоятельного их вывоза из мест продажи или складирования. Самые дешёвые дрова можно приобрести в Каргапольском районе — 520 рублей за кубометр. Самое дорогое твёрдое топливо в Варгашинском районе — 785,08 рублей за кубометр.

Стоимость машины распиленных, но не расколотых дров-швырок с доставкой на сегодняшний день в среднем составляет 7−7,5 тысяч рублей. Машина колотых дров с доставкой обойдется в 8,5 тыс. рублей.

На территории Курганской области дрова реализуют 27 арендаторов лесных участков.

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