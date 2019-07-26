Воронеж, , 17:07 — REGNUM

Аукцион на заключение контракта для проведения работ по консервации Ротонды в Воронеже объявлен администрацией города 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы, размещенные на сайте госзакупок.

Максимальную цену контракта на «Проведение работ по консервации объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда» — руины здания областной клинической больницы. Место ожесточенных боев за г. Воронеж в 1942—1943 гг.» определили в 17 млн 749 тыс. 360 рублей. Работы подрядчик должен провести в два этапа. На подготовительной стадии необходимо расчистить территорию от дикорастущей растительности, демонтировать мемориальную стелу и декоративное ограждение, удалить плохо держащиеся элементы бетона, штукатурки, очистить от мха, обработать противогрибковым средством. Затем необходимо укрепить памятник и обработать его, чтобы предотвратить разрушение. После этого подрядчик должен установить на место мемориальную стелу и декоративное ограждение, благоустроить территорию. Срок завершения работ — 1 мая 2020 года. Сам аукцион состоится 7 августа 2019 года.

Ротонда является частью здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии. Сегодня Ротонда остается одним из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов. В 2008 года часть памятника обрушилась. Весной 2018 года памятник был передан на баланс МБУК «Центр военно-патриотического воспитания».

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