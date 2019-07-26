Нью-Йорк, США, , 17:00 — REGNUM

Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» благодаря росту котировок компаний сектора высоких технологий, 26 июля передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 25,02 пункта (0,09%), до 27 166,00. пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,58 пункта (0,32%), до 3013,25 пункта, индекс Nasdaq вырос на 55,76 пункта (0,68%), до 8294,30 пункта.

Рост рынка в целом и «высокотехнологичного» Nasdaq прежде всего связан с повышением котировок таких крупных компаний, как Alphabet (Google) и Intel.

Читайте также: Котировки Google и Yandex растут перед открытием Уолл-стрит