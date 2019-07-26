Саратов, , 16:52 — REGNUM

В Саратовской области вынесено судебное решение, связанное с организацией пассажирских перевозок в региональном центре. Перевозки по более чем 90 маршрутам, которые в ходе отбора были отданы двум компаниям, по факту осуществляли другие хозсубъекты, сообщает прокуратура региона.

Речь идёт о прокурорской проверке по отбору перевозчиков на право заключения договора об организации перевозок пассажиров и багажа. Ведомство установило, что в 2014 году администрацией Саратов проводился отбор по 25 лотам на 91 маршрут, по итогам отбора муниципальным учреждением «Транспортное управление» заключены трёхлетние договоры с двумя обществами. Прокурорская проверка показала, что данные общества «самостоятельно не осуществляли перевозки по маршрутам»: было привлечено 83 хозяйствующих субъекта, что является «нарушением положения и документации об отборе».

В надзорном ведомстве полагают, что администрация Саратова и МКУ «Транспортное управление» не контролировали соблюдение условий договоров об организации перевозок.

УФАС Саратовской области признал администрацию Саратова нарушившей ч. 1 ст. 15 федерального закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов власти, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг»). За заключение антиконкурентных соглашений МКУ «Транспортное управление» и два общества признаны нарушившими п. 4 ст. 16 антимонопольного закона («Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия органов власти»), отмечается в сообщении.

Решение УФАС ответчики обжаловали. Прокуратура сообщает, что Арбитражный суд Саратовской области поддержал позицию прокуратуры и антимонопольной службы региона о сговоре на рынке муниципальных перевозок, говорят в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арбитражный суд Поволжского округа вынес судебное решение по делу о предоставлении бюджетных субсидий на утилизацию отходов в Саратове во время проведения весенних работ по благоустройству. Суд признал неправомерность действий администрации города.

Подробнее: Суд признал незаконным выдачу субсидий в Саратове на утилизацию ТКО