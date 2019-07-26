Нью-Йорк, США, , 16:48 — REGNUM

Акции Alphabet, владельца корпорации Google, растут на премаркете фондового рынка США, 26 июля передает агентство Reuters.

Рост котировок Alphabet перед открытием Уолл-стрит составил около 9% в ответ на публикацию компании о квартальной прибыли.

Отметим, котировки российского конкурента Google, компании Yandex, также выросли на премаркете Уолл-стрит — рост акций компании на бирже Nasdaq на данный момент составляет +4,84%.

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