Брянск, , 16:47 — REGNUM

За шесть лет Брянская область рассчитывает построить и реконструировать более 20 объектов очистки сточных вод. В 2019 году на эти цели выделено 290 млн рублей. Работы ведут в рамках утверждённой подпрограммы «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области», сообщили 26 июля в пресс-службе правительства.

В 2019 году работы ведутся в Навлинском, Трубчевском, Почепском и Рогнединском районах, причём в последнем изношенность очистных сооружений составляет 100%. Новые очистные в Рогнединском районе должны заработать по плану в октябре 2019 года.

По данным властей, на территории области функционируют 62 объекта очистных сооружений канализации. Подавляющее большинство из них имеет большой срок эксплуатации, не отвечает современным требованиям экологической безопасности, плохо очищает воды. В отдельных районных центрах очистные сооружения вообще отсутствуют.