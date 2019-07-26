Москва, , 16:54 — REGNUM

Инвестиционное сообщество не может понять, работает ли Центральный банк РФ на ослабление рубля или на его укрепление, и поэтому «уходит» в американскую экономику, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 июля, комментируя понижение ключевой ставки Банка России с 7,5% до 7,25%.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это технический ход, чтобы показать, что они делают хоть какие-то шаги. Нельзя же совсем ничего не делать в плане ставок, — сказал Гинько. — Но на самом деле при таком снижении не будет бума ипотечного кредитования. Инвестиционному сообществу непонятно, что будет дальше. А инвестиционное сообщество — это люди с большими деньгами, которые думают, вложить им миллион долларов в экономику Китая, США или России».

Однако, как заметил экономист, отсутствие ясной позиции ЦБ РФ по вопросу ключевой ставки, а также непонимание инвесторами, на укрепление рубля работает Банк России или на понижение, приводит к тому, что часть инвестиций не вкладывается в Россию, а уходит в американскую экономику, где более понятная политика ФРС США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что развитию российской экономики препятствуют не внешние, а внутренние ограничения и что надо отказаться от соблазна списать проблемы страны на внешние факторы. По словам Набиуллиной, РФ сегодня более защищена от внешних рисков, цены на нефть несколько выше ожидаемых, а на глобальных рынках капитала к России есть интерес.

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