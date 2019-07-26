Милан, Италия, , 16:44 — REGNUM

В настоящее время в отношении Италии не прогнозируются кризисные ситуации с ростом государственного долга, заявили эксперты Standart & Poor’s в пятницу, 26 июля, передает информагентство ANSA.

Однако если власти Италии задействуют (иногда обсуждаемые) «неканонические решения», вроде «выпуска параллельной валюты» или утверждения бюджета без достаточных гарантий, может возникнуть «кризис доверия» и реализоваться «греческий сценарий», допускают эксперты.

Тем не менее, основным прогнозом Standart & Poor’s является стагнация экономики Италии в 2019 году, ее медленный рост в 2020 году одновременно с некоторым повышением уровня госдолга.

Ранее представители одной из двух правящих партий Италии выступили с проектом так называемых «мини-облигаций» — облигаций небольшого достоинства, от 5 евро, выпускаемых государством для финансирования госдолга. Против распространения «мини-облигаций» (которые можно будет использовать и как деньги) выступили руководители ЕС.

Сторонники этого проекта считают, что его реализация поможет снизить госдолг страны (превышающий сейчас 130% ВВП). Противники — что он приведет лишь к дальнейшему росту дефицита и создаст «параллельную валюту».

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