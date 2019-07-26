Орел, , 16:42 — REGNUM

Александр Коровин, бессменный директор МУП «Трамвайно-троллейбусного предприятия» с 2003 года, заявил о намерении уволиться с поста с 1 августа.

О желании покинуть пост Коровин заявил в интервью телеканалу «Первый областной», объяснив решение тем, что устал «воевать за правду». В настоящее время Коровин находится на больничном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что водители трамвайного депо ТТП не исключают возможность забастовки: причина — слишком низкие зарплаты, плохие условия труда. О кризисном положении на предприятии сам Коровин говорил в последние несколько лет. В июле КСП обнародовала данные о нарушениях, выявленных на предприятии. Директор заявил о «заказном» характере проверок.

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