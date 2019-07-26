Москва, 26 июля 2019, 16:42 — REGNUM
Несмотря на понижение Банком России ключевой ставки с 7,5% до 7,25%, кредиты в России дешеветь не начнут, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 депутаты Госдумы на пленарном заседании рекомендовали ЦБ рассмотреть вопрос о возможности публиковать информацию по возможным изменениям ключевой ставки, а также прогнозы об экономическом развитии РФ.
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