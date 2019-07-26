Екатеринбург, , 16:37 — REGNUM

В Уральском федеральном округе самые низкие зарплаты оказались у педагогов Курганской области, самые высокие — в ЯНАО. Росстат опубликовал данные за первое полугодие 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Григорьев. Первые слова. 1971

Самые высокие зарплаты в УрФО традиционно у педагогов Ямала — 118 401 рубль. Порядком ниже заработки учителей в Югре — 86 594 рубля. Далее по нисходящей идут зарплаты педагогов в областях Тюменской — 54 463 рубля, в Свердловской — 44 371 рубль, Челябинской — 38 838 рублей, Курганской — 30 875 рублей.

В целом по Уральскому федеральному округу средняя зарплата учителя составляет 53 934 рубля. Это выше, чем в среднем по России — 46 608 рублей.