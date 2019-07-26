Москва, , 16:00 — REGNUM

Российские телекоммуникационные станции для сетей Wi-Fi, разрабатываемые концерном «Автоматика» по заказу «Ростелекома», будут размещаться под землёй, в специальных колодцах. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Оборудование будет устанавливаться в общественных пространствах, где нет возможности разместить его открыто. Предполагается, что станции будут защищены от влаги и перепадов температур, а также оборудованы специальными антеннами для создания устойчивого сигнала.

«Новое оборудование позволяет быстро развернуть единую городскую сеть Wi-Fi, в том числе в тех зонах, где ранее это было невозможно с технической или эстетической точки зрения», — объяснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Необходимое оборудование разрабатывают специалисты Самарского инновационного предприятия радиосистем (АО «СИП РС», входит в концерн «Автоматика»). В ближайшие месяцы опытные образцы изделий пройдут тестирование в телекоммуникационных колодцах волжского филиала компании «Ростелеком». После этого будет принято решение о запуске нового оборудования в коммерческую эксплуатацию.

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