Саратов, , 15:57 — REGNUM

Арбитражный суд Поволжского округа вынес судебное решение по делу о предоставлении бюджетных субсидий на утилизацию отходов в Саратове во время проведения весенних работ по благоустройству. Как сообщает региональная прокуратура, суд признал неправомерность действий администрации города.

В надзорном ведомстве отмечают, что субсидии на утилизацию твёрдых коммунальных отходов (ТКО) были выданы компании «СТМ-Капитал» и муниципальному предприятию «Дорожник Заводского района», всего предоставлено более 1,7 млн рублей. Прокуратура обратилась в УФАС Саратовской области «в связи с принятием постановления о предоставлении субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по утилизации ТКО в период проведения весенних работ по благоустройству города».

Антимонопольщики признали мэрию нарушившей ч. 1 ст. 15 федерального закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов власти, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг»). В ведомстве сочли, что выделение субсидий на указанную цель недопустимо.

Администрация Саратова пыталась обжаловать указанное решение, но арбитражные суды трех инстанций признали доводы мэрии необоснованными.

Отметим, что в ходе прокурорских проверок в Саратовской области выявляются нарушения закона об отходах производства и потребления. В частности, было установлено, что на территории СНТ «Энергетик» не организовано накопление, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, отсутствовала контейнерная площадка — в настоящее время нарушения устранены. Также надзорное ведомство установило, что администрациями Антоновского, Новосельского, Новокраснянского муниципальных образований не сформированы сведения о площадках накопления ТКО.