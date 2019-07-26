Ханты-Мансийск, , 15:43 — REGNUM

В Югре продолжается поиск концессионера на строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) для городов Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района. Конкурс, который прошёл 25 июля 2019 года, признан несостоявшимся. Протокол вскрытия конвертов опубликован на сайте информации проведения торгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так как на конкурс поступила лишь одна заявка от компании ООО «Нижневартовское экологическое объединение», комиссией принято решение о признании тендера несостоявшимся.

В документации к конкурсу сообщается, что общая стоимость создания полигона — 2,89 млрд рублей, из которых 500 млн рублей — это расходы концедента в лице департамента промышленности ХМАО на этапе создания объекта. Срок концессионного соглашения — 25 лет.

Следующий срок подачи заявок — с 6 августа по 30 октября 2019 года.