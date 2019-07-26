Москва, , 16:03 — REGNUM

Правительство РФ рассчитывает устранить региональную разницу между зарплатами учителей методами, которые, скорее всего, не сработают, рассказал 26 июля корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с мерами по устранению разницы между средними зарплатами учителей по регионам. В частности, они предполагают гарантировать учителям минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы того региона, где трудится педагог.

«То, что предлагается, на мой взгляд, не устранит проблемы неравенства между разными регионами, — сказал Луховицкий. — В разных регионах средняя заработная плата разная. Если мы привяжем ставку (18 часов) к 70% или к 50% средней зарплаты по региону, это всё равно будет означать, что оклады учителей в Кабардино-Балкарии, Москве и, например, на Сахалине будут в разы различаться. И второй момент — если ставка стоит 70%, то за счёт чего набираются оставшиеся 30%? За счёт работы учителей больше, чем на одну ставку? Это тоже вопрос».

Кроме того, он посетовал на то, что Госдума РФ до сих пор не приняла поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым зарплата учителей за одну ставку, то есть за 18 часов, не может быть меньше, чем два минимальных размера оплаты труда. Как подчеркнул Луховицкий, это было бы идеальным решением проблемы региональной разницы учительских зарплат.

Напомним, как сообщили ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу по устранению разницы между средними зарплатами учителей по регионам, которую озвучил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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