Сеул, , 15:22 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года операционная прибыль южнокорейской компании SK Innovation составила 497,6 млрд вон (~$420,64 млн), чистая прибыль — 168,9 млрд вон (~$142,78 млн), а объем продаж 13,13 трлн вон (~$11,09 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционная прибыль компании сократилась на 41,6%, чистая прибыль — на 67%, объем продаж — на 2,5%.

Однако по сравнению с первым кварталом года, операционная прибыль компании, напротив, увеличилась на 50,3%.

Известно, что операционная прибыль нефтяного подразделения компании составила 279,3 млрд вон (~$236,1 млн). Известно, что прибыль подразделения увеличилась за счет увеличения объема продаж на мировом рынке.

Прибыль химического подразделения компании сократилась до 184,5 млрд вон (~$155,96 млн), батарейного подразделения — до 67,1 млрд вон (~$56,722 млн), а нефтедобывающего подразделения, напротив, увеличилась до 51 млрд вон (~$43,11 млн).

Известно, что представители SK Innovation надеются, что прибыль компании увеличится за счет растущего спроса на топливо с низким содержанием серы в преддверии ужесточения норм Международной морской организации.