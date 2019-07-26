Великий Новгород, , 15:19 — REGNUM

Управление ФАС России по Новгородской области рассмотрело жалобу на проведение аукциона на ремонт дорог в Шимском и Крестецком районах области начальной стоимостью почти 1 млрд рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, с жалобой к государственному заказчику — «Новгородавтодору» — обратилось ООО «Ситиком».

В жалобе указывалось на укрупнение лота за счёт объединения двух районов, удалённых друг от друга, что влечёт ограничение конкуренции, так как создает дополнительные требования к участникам о необходимости наличия большего объема финансовых ресурсов и приводит к вытеснению малых хозяйствующих субъектов. Кроме того, приводились доводы в пользу необоснованности некоторых требований к потенциальным исполнителям контракта в аукционной документации.

Комиссия регионального управления ФАС согласилась с тем, что укрупнение лота произведено необоснованно и влечёт сокращение числа участников аукциона.

«Новгородавтодору», администрации губернатора Новгородской области и оператору электронной площадки будет выдано обязательное к исполнению предписание о выявлении нарушений и аннулировании торгов. Кроме того, материалы жалобы и внеплановой проверки аукционной документации будут переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что решение комиссии может быть обжаловано в суде в течение трёх месяцев.

Добавим, что аукцион на сумму 999,3 млн рублей был объявлен 26 июня, торги состоялись в июле. Единственной допущенной к участию в этом аукционе компанией стало ООО «ДСУ-1» из Ивановской области.

В региональном управлении ФАС отметили, что на днях эта же фирма выиграла ещё один дорожный тендер на 204,3 млн рублей — на ремонт дорог в Новгородском, Чудовском и Любытинском районах, где также была единственным участником аукциона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам ранее состоявшихся торгов ООО «ДСУ-1» получила контракты на ремонт дорог в Новгородской области на сумму 3,71 млрд рублей. Контракты на 2,7 млрд рублей выиграло АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 8» из Владимирской области. Во всех тендерах эти компании были единственными участниками, допущенными к торгам.

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Напомним, ранее после жалобы ООО «Ситиком» был аннулирован крупный аукцион на ремонт дорог в Великом Новгороде на сумму более 148 млн рублей.

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