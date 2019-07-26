Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM

В Ростовской области установлены места для использования вейпов. Нарушение регионального закона повлечёт штраф в размере от 500 до 1 500 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике Законодательного собрания региона.

Донские парламентарии запретили использование вейпов «в детских, образовательных и медицинских организациях, на объектах спорта, на всех видах общественного транспорта, в лифтах и подъездах многоквартирных домов, на детских площадках, а также на пляжах». Продавать электронные гаджеты здесь также нельзя.

ИА REGNUM напоминает, что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены приравнять вейпы к сигаретам. На осеннюю сессию запланировано второе чтение законопроекта о «курилках» в аэропортах.

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