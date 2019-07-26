Сковородино, Амурская область, , 14:55 — REGNUM

Завод по выпуску метанола мощностью 1 млн тонн в год будет построен в городе Сковородино, на территории опережающего развития «Свободный», сообщает 26 июля пресс-служба Минвостокразвития России.

Соглашение о реализации проекта подписали главы компании «Технолизинг» и Корпорации развития Дальнего Востока в присутствии полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Общая стоимость проекта составит 41,5 млрд рублей, реализация запланирована на 2023 год. Предполагается, что с выходом предприятия на полную мощность в регионе будет создано более 150 рабочих мест.

Отмечается, что химическая продукция нового завода будет востребована промышленностью в дальневосточных регионах, а и избыток будет направлен на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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