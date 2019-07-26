Москва, , 14:52 — REGNUM

Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с просьбой отменить дискриминационные меры против российского проекта. Как уточняется в сообщении, размещённом на сайте компании, иск в суд ЕС был подан накануне, 25 июля.

Трубопровод Северный поток — 2 Nord-stream2.com

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«Nord Stream 2 просит аннулировать директиву (ЕС), вносящую поправки в газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности», — пояснили в пресс-службе компании.

В компании уверены, что поправки «были явно разработаны и приняты» с целью создать условия, неблагоприятные и препятствующие реализации «Северного потока — 2».

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«Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии стал реальностью», — отметил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Напомним, что суть поправки под номером 2019/692, которую оспаривает Nord Stream 2 AG, заключается в том, что она правила газового регулирования ЕС на газопроводы, идущие в союз из третьих стран. В результате они должны соответствовать таким требованиям, как, например, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Кроме того, газовая директива требует, чтобы половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодня уже уложено 60% морского отрезка газопровода. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2019 года. Его мощность составит 55 млрд куб. м ежегодно, затраты на строительство оцениваются в €9,5 млрд. Инвесторами проекта выступают компании OMV, Uniper, Engie, Shell, Wintershell. Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции.