Сеул, , 14:48 — REGNUM

В 2019 году темпы экономического роста Южной Кореи составят 2%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на американский финансовый холдинг J. P. Morgan Chase.

По мнению специалистов, темпы роста экономики составят 2%, что на 0,2% ниже, чем в прогнозе, сделанном ранее.

«Во втором квартале текущего года ВВП страны восстановился до 1,1%, однако есть некоторые моменты, требующие детального рассмотрения, — сообщили представители J. P. Morgan Chase. — Известно, что объем инвестиций в производство продолжает падать, а ЦБ страны планирует снизить базовую процентную ставку на 25 п. п. в октябре текущего года».