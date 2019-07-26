Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM

Если «Газпром» заключит с Украиной краткосрочный контракт на транзит газа, то условия этого контракта будут почти идентичны действующим, доход Украины от транзита если и вырастет, то не радикально, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 июля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о возможном заключении нового соглашения.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что российская сторона готова предложить Украине годичный контракт на транзит газа. За этот период времени будут запущены и отрегулированы поставки по «Южному потоку» и второй нити «Северного потока».

«Позиция «Газпрома» состоит в том, чтобы продлить контракт на краткий срок, пока будут достраиваться и вводиться альтернативные транспортные коридоры. Так они сохранят возможность обеспечивать поставки потребителям в Южной Европе.

Долгосрочный контракт для этого не нужен. Когда будет запущен «Южный поток», газ в Южную Европу можно будет поставлять через Сербию. С Украиной же будут подписываться только соглашения о поставках газа для самой Украины, а не о транзите.

Предполагаю, что если краткий контракт будет заключен, условия в нем не претерпят существенных изменений. Украинская сторона, конечно, может захотеть напоследок заработать больше, но вряд ли повышение стоимости транзита будет значительным. Иначе «Газпром» может обратиться в суд.

Скорее, Украина и не будет просить о значительном повышении стоимости транзита. Это даст им возможность потом в переговорах с Евросоюзом говорить, что они готовы и дальше работать с этим транзитом», — отметил Дмитрий Кумановский.