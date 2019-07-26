Москва, , 14:29 — REGNUM

Вчера, 25 июля, вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился в ФСБ России с просьбой проверить обоснованность претензий к угледобывающей Арктической горной компании (АГК) — сообщает ИА Neftegaz.RU.

Об этом сам вице-премьер сообщил после заседания Комиссии по вопросам развития Арктики в правительстве России, состоявшемся в Москве. По его словам представитель ФСБ входит в состав указанной комиссии, однако по существу публично комментировать уголовное дело высокопоставленный чиновник отказался.

Напомним, что в апреле 2019 г. Росприроднадзор обвинил АГК в незаконной добыче угляна полуострове Таймыр, после чегоКрасноярское Управление ФСБвозбудило уголовное дело в отношении руководства компании.

Вместе с тем, как сообщало ИА REGNUM, недавно Минприроды разрешило «Востокуглю» (дочерняя компания АГК) добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника. Для этого из нее исключат кластер «Бухта Медуза». Если решение будет утверждено, то Востокуголь» сможет добывать 19 млн тонн угля к 2024 году. Кроме этого АГК предполагает построить угольный терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля. Все это сможет существенно помочьвыполнению майского указа президента страны, согласно которому необходимо довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.

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По информации ИА Neftegaz.RU вфеврале 2019 года Юрий Трутнев заявлял о готовности вмешаться в вопрос о предоставлении Новатэку временного разрешения на каботажные перевозки по Севморпути танкерами-газовозами, если решение вдруг затянется.