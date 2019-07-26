Таллин, , 14:19 — REGNUM

Правительство Эстонии начнет обсуждать программу долгосрочных инвестиций, направленную на снижение выбросов углекислого газа в окружающую среду в следующем десятилетии, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, необходимо разработать соответствующий план для того, чтобы в середине XXI века эстонская экономика оставалась конкурентоспособной и не загрязняла окружающую среду выбросами углекислого газа. Он также рассказал, что сумма потенциальных инвестиций, необходимых для достижения цели, превышает 2 млрд евро.

Среди конкретных действий, которые могли бы стать решением для поставленной задачи, — развитие общественного электротранспорта и всеобъемлющая поддержка производства и использования топлива из возобновляемых источников.

«К сегодняшнему дню мы уже одобрили план дальнейшей электрификации железной дороги. Сегодня мы серьезно обсуждали предложение министра окружающей среды Рене Кокка возобновить выплату дотаций на покупку электромобилей, и мне эта идея очень симпатична», — рассказал Ратас.

Все проекты в рамках будущей программы планируется финансироваться за счет продаж квот на выбросы углекислого газа и ассигнований из фондов Евросоюза.