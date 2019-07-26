Таллин, 26 июля 2019, 14:19 — REGNUM
Правительство Эстонии начнет обсуждать программу долгосрочных инвестиций, направленную на снижение выбросов углекислого газа в окружающую среду в следующем десятилетии, сообщает национальный вещатель rus.err.ee
По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, необходимо разработать соответствующий план для того, чтобы в середине XXI века эстонская экономика оставалась конкурентоспособной и не загрязняла окружающую среду выбросами углекислого газа. Он также рассказал, что сумма потенциальных инвестиций, необходимых для достижения цели, превышает 2 млрд евро.
Среди конкретных действий, которые могли бы стать решением для поставленной задачи, — развитие общественного электротранспорта и всеобъемлющая поддержка производства и использования топлива из возобновляемых источников.
Все проекты в рамках будущей программы планируется финансироваться за счет продаж квот на выбросы углекислого газа и ассигнований из фондов Евросоюза.