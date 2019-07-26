Рига, , 14:17 — REGNUM

На начала июля 2019 года сумма общих налоговых долгов в Латвии, включая актуальные, приостановленные и долги с продление срока оплаты, составила 916,964 млн евро, что на 1,6% меньше, чем в начале прошлого месяца. Об этом сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на данные службы государственных доходов (СГД).

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с представленными данными, долг государственному бюджету равняется 497,398 млн евро, что на 3,6% меньше, чем было в начале июне, долг бюджетам самоуправлений — 279,892 млн евро (на 1% больше), долг по социальным взносам — 139,675 млн евро (на 0,5% больше).

Сумма актуальных долгов, по которым начисляется пеня, в начале июля составила 542,545 млн евро или 59,2% от общей налоговой задолженности.

Долги в размере 248,6 тыс. евро, возникшее у ликвидируемых компаний, были признаны не подлежащими взысканию. Долги, подлежащие взысканию, равняются сумме 542,296 млн евро, в том числе реально подлежащих взысканию — 158,001 млн евро, реально не подлежащих взысканию — 384,295 млн евро.

Сроки выплаты были продлены на долги в размере 74,263 млн евро. Сумма приостановленных долгов, на которые более не начисляются пени, составила 300,157 млн евро.