Курган, 26 июля 2019, 14:20 — REGNUM
В Курганской области выявлено неэффективное использование сотен объектов госимущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области вместе с муниципалитетами региона провёл работу по инвентаризации госимущества.
В ходе инвентаризации государственной собственности Зауралья выявлено 59 объектов неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого имущества и 609 единиц движимого. В муниципальных образованиях неэффективно используются 191 объект недвижимости, 267 земельных участков, 20 единиц движимого имущества.
Выявленные неиспользуемые или неэффективно используемые объекты госсобственности будут предоставляться в коммерческую аренду либо включаться в план приватизации, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.