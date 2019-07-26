Вильнюс, , 14:14 — REGNUM

В 2018 году в Литве за чертой абсолютной нищеты (с доходами ниже 245 евро на человека или ниже 515 евро на семью из двоих взрослы и двоих детей) проживало 321 тыс. жителей страны, что составляет 11,1% от всего населения, объявил сегодня, 26 июля, литовский департамент статистики.

Это на 2,7% меньше, чем годом ранее, в 2017 году. Большинство таких людей проживали в небольших городках и сельской местности — 16,8% жителей, в крупных городах 8,3%. При этом в зоне риска бедности (345 евро на человека или 724 евро на семью из четырёх человек) проживало 22,9% населения, или 645 тыс. человек.

При этом граница риска бедности регулярно пересматривается из-за изменений в экономике и достатка людей. В 2018 году её повысили сразу на 12,4% от уровня 2017 года.