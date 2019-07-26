Сосновый Бор, Ленинградская область, , 14:13 — REGNUM

Строительство объездной автодороги в Сосновом Бору (Ленинградская область) завершится в третьем квартале 2020 года, сообщила пресс-служба Росэнергоатома.

Накануне подрядчики возобновили масштабную стройку, которая началась в октябре 2014 года в рамках сооружения новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Как отмечается, текущий этап станет финальным. Сейчас на объекте выполнено половина от общего объема работ.

В соответствии с проектом, общая протяженность автодороги составит 20 километров 64 метра. Ширина трассы составит 7,5 метров — по две полосы в обоих направлениях на всем протяжении дороги. Также проектом предусмотрено сооружение двух мостов через реки Воронка и Копорка и одного путепровода. Заказчиком строительства выступает госкорпорация «Росатом».

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