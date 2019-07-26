Ростов-на-Дону, , 14:12 — REGNUM

В Ростовской области выросло число безработных. Это следует из сообщения, опубликованной управлением по информационной политике Законодательного собрания региона, передаёт ИА REGNUM 26 июля.

Так, по данным на 1 июля 2019 года, на учёте в органах службы занятости Донского региона состояло 18,2 тыс. человек. Этот показатель на 1,6 тыс. больше, чем на 1 января 2019 года.

По информации Ростовстата, в июне текущего на Дону было зарегистрировано 22 тыс. 383 незанятых гражданина, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости. Из них статус безработного имели 18 тыс. 230 жителей региона. Для сравнения: в январе текущего года в Ростовской области на учете в службе занятости числились 22 тыс. 128 человек, статус безработного имели 17 тыс. 938 жителей.