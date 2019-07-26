Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области проголосовали за увеличение регионального коэффициента для исчисления суммы налоговых платежей по патенту для иностранцев — до 1,8.

Уточняется, что иностранные работники в настоящее время платят налог в среднем на 13,4% меньше, чем граждане РФ. «Поэтому с целью защиты национального рынка труда и обеспечения приоритетного права российских граждан на замещение свободных рабочих мест было принято решение данный коэффициент на 2020 год увеличить до 1,8», — пояснили в донском парламенте.

Коэффициент, отражающий состояние рынка труда, в среднем по России составляет 2,051.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце мая текущего года министр финансов России Антон Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и для граждан РФ. В настоящее время для иностранцев этот налог установлен на уровне 30%.