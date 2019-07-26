Нур-Султан, , 13:56 — REGNUM

В государственный бюджет Казахстана по итогам первой половины 2019 года поступило 4,234 трлн тенге ($11 млрд), что на 2,6% больше, чем предусмотрено плановыми показателями. Об этом 26 июля заявил глава комитета государственных доходов минфина республики Марат Султангазиев, сообщили в пресс-службе комитета.

В ведомстве уточнили, что план поступлений в республиканский бюджет перевыполнен на 1%, в местные бюджеты — на 7,5%. Отмечается, что в республиканский бюджет поступило 3,124 трлн тенге ($8,11 млрд), в местные бюджеты — 1,109 трлн тенге ($2,88 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года в государственный бюджет Казахстана поступило 3,8 трлн тенге ($9,9 млрд по курсу на 11 июня), что на 5,4% больше плановых показателей.