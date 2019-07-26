Белгород, , 13:51 — REGNUM

В Белгороде состоялись первые обсуждения реконструкции Центрального парка с инициативными группами горожан. Разработчики новой концепции парка рассказали о проекте на семи Советах территорий, сообщили 26 июля в пресс-службе администрации города.

Архитекторы-проектировщики показали, как будет выглядеть парк зимой и летом. На территории планируют максимально организовать безбарьерную среду. Горожане, со своей стороны, вновь акцентировали внимание на сохранении зелёных насаждений, предложили некоторые конструктивные решения.

Напомним, на общественных слушаниях, которые прошли в Белгороде 13 июля, горожане раскритиковали проект и даже не досмотрели до конца презентацию нового парка. Строительные работы должны начаться в 2020 году.

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