Курган, , 13:47 — REGNUM

В Курганской области планируется создать несколько индустриальных парков различного типа. Об этом сообщил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков на встрече с индустриальным директором госкорпорации «Ростех» по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии Сергеем Абрамовым.

Корпорация «Ростех» выразила заинтересованность в создании индустриального парка и особой экономической зоны на территории ПАО «Курганмашзавод». Уже есть действующий парк на территории «Курганского завода комплексных технологий». Планируется создать парк на Курганском арматурном заводе.

Помимо этого, два индустриальных парка создаётся на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «по принципу гринфилд». Напомним, в Зауралье три ТОСЭР — в Варгашах, Далматово и Катайске. «Гринфилд» (greenfield) — это тип инвестиционной площадки, не обеспеченный инфраструктурой.

По словам Вадима Шумкова, инвесторам в Курганской области стараются предлагать не только налоговые льготы, но и подготовленные земельные участки, замежёванные, поставленные на учет, со всеми коммуникациями.

«Инвесторы, приходя, будут понимать, что они могут сэкономить деньги на земле, сетях, получить пакет налоговых льгот. Тогда гораздо проще нам будет строить новые заводы», — пояснил Вадим Шумков перспективы индустриальных парков в регионе.