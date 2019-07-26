Новосибирск, , 13:42 — REGNUM

Уровень безопасности Новосибирского шлюза в настоящее время оценивается как пониженный. К такому выводу пришла комиссия, проводившая преддекларационное обследование объекта, сообщает 26 июля пресс-служба Росморречфлота.

Исследование проводилось в соответствии с распоряжениями Федерального агентства морского и речного транспорта от 26.06.2019 г. В работе комиссии приняли участие представителей Росморречфлота, Администрации Обского БВП, Администрация Севводпуть, других ведомств.

Отмечается, что для повышения уровня безопасности комиссией рекомендован к выполнению соответствующий перечень мероприятий.

Новосибирский шлюз — единственное за Уралом судопропускное гидротехническое сооружение шлюзового типа. Объект расположен в пойменной части правого берега реки Обь выше Новосибирска в Советском районе, в 680 км от слияния рек Бия и Катунь. Шлюз входит в состав Новосибирского гидроузла и находится в створе Новосибирской ГЭС.

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