Новосибирск, 26 июля 2019, 13:42 — REGNUM
Уровень безопасности Новосибирского шлюза в настоящее время оценивается как пониженный. К такому выводу пришла комиссия, проводившая преддекларационное обследование объекта, сообщает 26 июля пресс-служба Росморречфлота.
Исследование проводилось в соответствии с распоряжениями Федерального агентства морского и речного транспорта
Отмечается, что для повышения уровня безопасности комиссией рекомендован к выполнению соответствующий перечень мероприятий.
Новосибирский шлюз — единственное за Уралом судопропускное гидротехническое сооружение шлюзового типа. Объект расположен в пойменной части правого берега реки Обь выше Новосибирска в Советском районе, в 680 км от слияния рек Бия и Катунь. Шлюз входит в состав Новосибирского гидроузла и находится в створе Новосибирской ГЭС.
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