Москва, , 13:40 — REGNUM

Пятничная торговая сессия должна пройти для рубля в ожидании итогов заседания Банка России. Участники рынка убежденны, что сегодня, 26 июля в 13:30 по мск, российский финансовый регулятор второй раз подряд снизит процентную ставку еще на 25 базовых пунктов — с 7,5% до 7,25%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Дмитрий Будаев.

Рубль и доллар Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

«Учитывая «ожидаемость» действий российского ЦБ, вряд ли стоит рассчитывать на значительное ослабление курса отечественной национальной валюты, — отметил эксперт. — Скорее всего, рынок предпочтёт воздержаться от скоропалительных выводов и дождется второго важного события на сегодня — публикации данных по ВВП США за второй квартал 2019 года, намеченной на 15:30 по мск».

Прогнозы по этому событию не очень хорошие, считает Будаев.

«Вероятно, рост американской экономики замедлился с 3,1% до 1,8%, а значит, и доллар США сегодня будет чувствовать себя неважно, — прогнозирует аналитик.— Так что получается ничья, в которой рубль по отношению к американской валюте вряд ли сможет выйти за пределы диапазона 63,1−63,6».