Москва, , 13:41 — REGNUM

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин должен ответить, каков план развития экономики РФ. Об этом 26 июля заявила экономист Елена Ведута в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя его слова о том, что государство «подставит плечо» людям, которые набрали кредитов и оказались в трудной жизненной ситуации.

«Здесь огромная опасность. Что значит «государство поможет»? Это означает, что оно будет помогать из бюджета, куда мы все, включая тех, кто не брал никаких кредитов, платим налоги. И они пойдут не на поддержку того же образования или здравоохранения, а на поддержку конкретных людей, которые взяли кредиты, — сказала Ведута. — На мой взгляд, Орешкин правильно поднял вопрос о том, что нужно думать об этих механизмах, но об этом нужно было думать ещё вчера. Потому что завтра будет ещё хуже. Но с другой стороны, главный вопрос, который я хочу задать Орешкину — каков план развития экономики страны? Потому что закредитованность и всё остальное — это вопрос к Центральному банку. Каков план развития страны, и что нас ждёт в будущем?»

Подытоживая сказанное, Ведута заметила, что если экономика РФ не будет развиваться, то проблема закредитованности приведёт к тому, что в стране просто появятся продуктовые карточки «и всё закончится грустно».

Напомним, как сообщалось ранее, Максим Орешкин в интервью «Эхо Москвы», рассуждая о растущей закредитованности населения РФ, заметил, что должны быть механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. По словам министра, об этих механизмах нужно думать сейчас, нужно готовиться сейчас, а не тогда, когда эта проблема станет яркой и будет сильно бить по людям.