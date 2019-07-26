Курган, , 13:26 — REGNUM

В Зауралье решили, как привлечь инвесторов и расширить ассортимент гражданской продукции на оборонном ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ). Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов обсудили создание на территории предприятия индустриального парка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Индустриальный парк будет уместен на базе пустующих более 60 тыс. кв. м площадей рядом с КМЗ, отмечалось на встрече.

» Уже сегодня в проработке три компании, которые готовы туда зайти со своими технологиями, для того чтобы производить гражданскую продукцию, в первую очередь нефтегазовой направленности. И, кроме того, мы готовим документы, пока на изучение, в правительство Российской Федерации, о возможности создания там особой экономической зоны. Вопрос крайне сложный, он на контроле у президента, но мы надеемся, что на это обратят внимание», — пояснил трудности на пути создания индустриального парка на территории оборонного предприятия Вадим Шумков.

«Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Сегодня КМЗ производит не только военную технику, но и широкий ассортимент продукции гражданского назначения: многоцелевые коммунально-строительные машины (МКСМ) грузоподъемностью от 800 до 1 000 кг с различными функциональными навесками, гусеничные транспортные машины ЧЕТРА ТМ-140 различных модификаций, автомобильные прицепы. Является одним из крупнейших предприятий Курганской области.

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