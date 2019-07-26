Москва, , 13:13 — REGNUM

Как можно было ожидать, цена на товарно-сырьевом рынке спокойны и в целом всё сейчас сконцентрировано не только на решении Европейского Центрального Банка о неизменности крайне низкой ставки стоимости денежных средств для европейской экономики, а скорее даже на предстоящем заседании ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналитик отмечает, что напряжённость из Ормузского пролива и Персидского залива перекинулась на недавние стрельбы правительства КНДР своими баллистическими ракетами, намекая всему мировому сообществу о несбыточности спокойствия в Юго-Восточной Азии, и снова все говорят о том, что это ставит под очень большое сомнение дальнейшие переговоры с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

«Данные о запасах нефти на восточном побережье говорят скорее в сторону роста, и цены фьючерсов на поставки сырой нефти, пока, нырнув вниз, склонны к возврату к прежним уровням торговли», — подчёркивает Блинов.

По его словам, сегодня можно наблюдать устойчивое желание игроков товарно-сырьевого рынка «занимать выжидательную позицию, ведь большинство вопросов так и находятся вдали от всего логического решения».

«Цены на нефть марки Brent на сегодня консолидируются у уровня в 61 — 63,5 USD за баррель, возможно при очередном обострении будет ещё один скачок к отметкам около 67 — 70 USD за баррель, — прогнозирует эксперт. — Нефть североамериканского сорта WTI тоже, отойдя от отметки в 59,95 — 61,16 USD за баррель, так и не обвалилась до уровня в 50,05 — 51,15 USD за баррель, торгуясь у значения в 56,65 USD за баррель на сегодня».

По мнению руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», сегодня не наблюдается значимых причин для изменения рыночного равновесия, пока всё равномерно, если конечно на выходных в Иране или Персидском заливе и Ормузском проливе не произойдут шоковые события и не взметнут уровень цен на отметки выше 70 и 62 для двух сортов чёрного золота, соответственно.