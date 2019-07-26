Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM

К концу 2020 года в Ростове-на-Дону будет благоустроена часть прибрежной зоны вдоль реки Темерник. С этого участка начнётся формирование непрерывного экологического парка вдоль всей реки Темерник, сообщали ИА REGNUM в управлении информационной политики региона 26 июля.

Проект «первой мили» стал победителем в конкурсе по благоустройству общественных пространств. Он будет реализован в рамках областной программы «Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории». Согласно документу, прибрежная территория должна стать превратиться в озеленённую территорию для отдыха горожан.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ростовские полицейские задержали директора одной из крупных строительных компаний, пытавшегося нажиться на очистке реки Темерник. Бизнесмен за невыполненные по факту работы получил 30 млн рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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