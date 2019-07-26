Москва, , 13:13 — REGNUM

Дочерние общества Газпрома Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. и Rosingaz Limited завершили продажу 693,6 млн обыкновенных акций газового холдинга по цене 200,5 рубля за штуку. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».

Газпром (cc) Thawt Hawthje

Продажа акций осуществлена на Московской Бирже через «Газпромбанк», который выступил в роли организатора и брокера размещения.

Отмечается, что после завершения сделок количество акций Газпрома в свободном обращении увеличится до 46,02% от уставного капитала.

Добавим, на фоне завершения продажи стоимость акций Газпрома превысила 234,99 рубля за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Таким образом, холдинг укрепил свое положение в качестве самой дорогой компании России.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции Газпрома подскочили в цене почти на 17%