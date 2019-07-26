Краснодар, , 13:12 — REGNUM

Мощность восьми ключевых трансформаторных подстанций Краснодара — «Северная», «ОБД», «Лорис», «Калинино», «Военгородок», «Восточная», «Западная-2», «Восточная Промзона» — планируется увеличить в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара 26 июля по итогам встречи главы города Евгения Первышова с директором филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Андреем Герасько. Глав агорода призвал руководителя филиала не только наращивать мощности существующих подстанций, но и строить новые, отметив, что администрация готова оказывать помощь.

«Краснодар растет, набирает темп развития новых промышленных территорий, промпарков. Нужно создавать новые комфортные рабочие места для горожан. А это, во многом, зависит от филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети», — сказал Первышов.

Андрей Герасько сообщил, что в 2019 году в рамках мероприятий инвестиционной программы планируется реконструкция подстанции «Северная»: там будет установлен новый трансформатор мощностью 40 мегавольт-ампер (МВА). Реконструкция ждет еще три подстанции — «Военгородок», «Восточная», «Западная-2». Кроме того, на подстанции «ОБД» уже завершается установка двух трансформаторов по 40 МВА каждый, что позволит увеличить ее мощность втрое, до 80 МВА. На подстанции «Лорис» трансформатор будет заменен на более мощный — в 40 МВА, кроме того, будет установлен дополнительный на в 25 МВА. Также планируется построить заходы кабельных линий 110 кВ Краснодарская ТЭЦ — ЗИП, ОБД — Северная (2,5 км) и Лорис-Пашковская (0,7 км) на подстанцию «Восточная Промзона». Общая сумма инвестиций составит почти 600 млн руб. Еще 900 млн рублей вложат в строительство кабельных линий 110 кВ «Восточная Промзона — Северная». В 2020 году планируется начать строительство подстанции 110/10 кВ «Ангарская».